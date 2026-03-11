歌手のカントリー・ジョー・マクドナルドさんが死去した。84歳だった。ベトナム戦争反戦ムーブメントの象徴となった「I Feel Like I'm Fixin to Die Rag」など、カントリー・ジョー＆ザ・フィッシュでの活躍で最も知られたマクドナルドさんが7日、パーキンソン病の合併症によりカリフォルニア州バークレーで息を引き取ったことを妻のキャシーさんが明かした。 【写真】