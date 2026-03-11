ポポビッチ監督はラグビー日本代表を率いるエディ・ジョーンズ氏と会談6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）に出場するオーストラリア代表を率いるトニー・ポポビッチ監督が、本大会に向けて“日本代表監督”にアドバイスを求めたようだ。オーストラリアメディア「news.com.au」が報じた。オーストラリアはW杯アジア最終予選のC組を戦い、日本に次ぐ2位で6大会連続7回目の本大会出場を決めた。2024年からチームを率いているの