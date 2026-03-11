米国・イスラエルとイラン間の戦争に伴う日本政府の自国民向けチャーター機に、韓国人も搭乗して脱出した。毎日新聞の11日（現地時間）の報道によると、サウジアラビア・リヤドを出発してこの日午後、千葉県の成田空港に着陸したチャーター機に、退避を希望した韓国人11人と外国人の配偶者1人、日本人160人が搭乗した。今回の中東脱出の過程で日本のチャーター機を利用した外国人は韓国が初めてだ。韓国外交部も同日、こうした事実