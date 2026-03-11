この記事のポイント粗大ゴミ回収本舗が2026年2月、全国の女性500名を対象に意識調査を実施部屋の状態が心に影響すると答えた女性は90.5％（非常に強く36.7％、やや53.8％）捨てたいのに捨てられない不用品1位は衣類・バッグ・靴で280件（56％）プロ依頼時の不安は「来訪スタッフ不明」38.6％、「料金体系不明瞭」36.3％が上位粗大ゴミ回収本舗が2026年2月、全国の女性500名を対象に「住環境とメンタルヘルスに関する意識調査」を実