タレントの若槻千夏（41）が10日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。「買い物はネットでしかしない」と明かした。この日、人気アイドルグループ「超特急」草川拓弥がゲスト出演。心理テストをつまみにゲストとトークする番組。「お出かけ先で出会って一番イラッとするのは誰？1 営業仕掛けてくる店員、2 デリカシーのない美容師、3 無愛想な店員」という心理テストをぶつけられた。