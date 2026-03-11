ロシア西部ブリャンスク州の工場がウクライナ軍のミサイル攻撃を受け、これまでに6人が死亡、37人が負傷しました。一方、ウクライナ東部でもロシア軍の攻撃で24人が死傷し、民間人の犠牲が広がっています。地元当局によりますと、10日夕方、ブリャンスク市がウクライナ軍のミサイル攻撃を受けました。少なくとも6人が死亡し、37人が負傷したということです。被害を受けた施設の詳細は明らかにされていませんが、ロシアの独立系メデ