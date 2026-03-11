フィンランド領空内で初運用北大西洋条約機構（NATO）は2026年3月5日、E-3「セントリー」早期警戒管制機（AWACS）がフィンランド領空で初めて任務を実施したと発表しました。【画像】フィンランド軍のスタッフも参加！ これが北極圏で運用されるE-3ですフィンランドは2023年4月4日にNATOに加盟しましたが、NATOのAWACS部隊としてE-3と連携して任務を行うのは今回が初めてで、NATOの航空作戦における重要な節目であるとしていま