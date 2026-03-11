犬にストレスを与える状況 1.長時間ひとりでお留守番すること 犬は群れで生活をする動物であり、ひとりきりになる時間が得意ではありません。不安や孤独を感じ、強いストレスになります。 それでもお留守番のない生活を送ることができる犬は少ないものです。ほとんどの犬が毎日お留守番をし、不安や孤独やストレスに慣れてしまいます。 慣れるとはよく言いますが、決してストレスのないお留守番をしているわけではありません