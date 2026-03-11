香港エクスプレス航空は、高松〜香港線を4月13日から週4往復に減便する。現在は1日1往復を運航しており、これを月・木・金・日曜の週4往復に縮小する。市場動向および運航効率を踏まえた、定期的な路線ネットワークの見直しによるもの。なお、3月29日から4月12日までは現行通り毎日運航する。所要時間は高松発が3時間55分、香港発が3時間45分。同路線は香港エクスプレス航空のみが運航しており、キャセイパシフィック航空との共同