バイエルンに所属するフランス代表MFミカエル・オリーズが圧巻の大勝を振り返った。10日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のファーストレグが現地時間10日に行われ、バイエルンは敵地でアタランタに6−1で快勝。開始早々の6分に意表を突くCKからヨシプ・スタニシッチが先制点を叩き込むと、22分にはオリーズが強烈なミドルシュートを突き刺し、