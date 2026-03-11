ナイアンティックスペーシャルは、配送ロボットを開発するCoco Roboticsと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。 コアインフラパートナーとして、ナイアンティックスペーシャルの地理空間AIと、ビジュアル・ポジショニング・システム（VPS）を「COCO」のロボット配送車両群（フリート）に組み込む。 両社は、GPSが届かない場所でのVPSによる位置把握や、位置情