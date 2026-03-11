レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英は、着実に復帰に近づいているようだ。10日、スペイン紙『アス』が伝えている。今シーズンもレアル・ソシエダの中心選手として活躍し、ここまで公式戦20試合出場2ゴール3アシストという成績を残している久保は、1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷。以降は戦線離脱が続いているが、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は今月6日に「順調に回