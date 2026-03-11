アメリカとイスラエルによるイラン攻撃により、中東情勢が不安定となっている影響で、ガソリン価格の値上げが続いています。先行きを心配する声が聞こえてきました。札幌市西区のガソリンスタンドです。（山岡記者）「こちらのガソリンスタンド、駆け込みで給油する客の姿が多く見られます」３月１１日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１６２.４円。前の週と比べてまた２円ほど高く