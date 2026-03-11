米国がイタリアに破れる波乱にファンも動揺した(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月10日、1次ラウンドB組で優勝候補のアメリカが、イタリアに6−8で敗れる波乱が起きた。【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る米メディア『ClutchPoints』では「当然ながら、米国代表のファンはこの試合結果に納得がいっていない」と伝え、まさかの結末に動揺するファ