東京ドームの大歓声に応えるサトリア(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの最終4戦目で、チェコ代表と対戦。9-0で4連勝を飾り、米国開催の現地時間14日に行われる準々決勝に臨む。【動画】6秒間に詰められた感動シーン…サトリアを直接労う井端監督を見るすでに敗退が決まっていたチェコは4連敗となったが、7回まで0-0の大善戦。その原動力となったの