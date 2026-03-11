何気なく使っている日本語の「響き」に着目して、隠れた共通項を探り当てる頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、ビタミンカラーの果実から香辛料として重宝する植物まで、多彩な言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音は何か、考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□んじびで□□たーかふぇ□□□□がのヒント：コーヒーにたっぷ