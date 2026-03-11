3月6日から3月8日の週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、6日に公開されたSnow Man佐久間大介主演の映画『スペシャルズ』が初登場3位にランクインした。【写真】アイドルオーラすごっ！撮影中の佐久間大介「まだまだ頑張りたい」監督が切実投稿孤高の殺し屋たちが暗殺計画のためにダンス大会出場を目指し、奮闘するダンス・アクション・エンタテインメント。佐久間にとっては初の単独初主演作品となる。「公式Ti