JRAは11日、池添謙一（46＝フリー）、高杉吏麒（20＝藤岡）に対して2日間（3月21、22日）の騎乗停止処分を科したことを発表した。7日に阪神で騎乗した後、中山への移動中に通信機器（スマートフォン）の不適切な使用が確認されたため。両騎手は7日に阪神競馬場から中山競馬場へ移動中に、自身のスマートフォンで通信を伴いNetflixおよびJRA―VANを視聴していたことが、調整ルーム到着時のスマートフォンの使用履歴検査によって