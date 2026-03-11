高野山金剛峯寺で行われた、藤田光寛新法印（左）をお披露目する「法印転衣式」＝11日、和歌山県高野町和歌山県高野町の高野山真言宗総本山金剛峯寺で11日、第527世寺務検校執行法印に就任した高野山別格本山大円院住職の藤田光寛大僧正（77）をお披露目する「法印転衣式」が開かれた。式には各宗派の代表や来賓、信者ら約500人が全国から参列した。読経の後、藤田法印は高野山僧位の最高位に就いたことを表す緋色の僧衣を受け