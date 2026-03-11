台湾代表でWBCに出場していたソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手が11日、巨人とのオープン戦が行われるみずほペイペイドームで1軍に合流した。台湾代表は9日に敗退。一時帰国する選択肢もあったが、自らの意思で日本に残った。「母国に帰りたい考えはあったんですけど、やはりもうすぐシーズンは開幕する。チームのために自分のために、早くチームに戻って練習することを先に考え、そのまま日本に残ってました」5