適性を見極め、幸せに働くにはどうすればいいか。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「自分の『適性』に合う場所を求めてさまようより、たまたま縁あって入ったいまの場所に自分を『適応』させることを考えたほうがいい。ただブラック企業のような職場環境で無理に適応してはいけない」という――。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社）