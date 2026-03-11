丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2026年3月18日（水）11時から「ねぎ塩まぐろたたき丼」を販売する。今回、発売の「ねぎ塩まぐろたたき丼」は、粗めに刻んだ「まぐろたたき」に、白髪ねぎと、なか卯特製の塩だれを合わせた一品。ごま油やレモンを使用した風味豊かな塩だれと、シャキシャキ食感の程よい辛みの白髪ねぎが、まぐろの旨みを引き立てている。また、まぐろの旨みをシンプルに味わえる「まぐろのたたき丼」、“こだわ