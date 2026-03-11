ガールズグループIZ*ONE出身の歌手チェ・イェナが、タレントのチョン・ヒョンドンとの制作秘話を明かした。3月11日午後、チェ・イェナはソウルのCGV狎鴎亭（アックジョン）にて5thミニアルバム『LOVE CATCHER』の発売記念記者会見を開催し、新アルバムについて語った。【写真】チェ・イェナ、BTS・JINとペアルック2SHOT今回のアルバムは、豪華なフィーチャリングラインナップでも注目を集めている。ラッパーのディンディンやタレン