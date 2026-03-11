サミットは11日、「サミットストア西小山店」を新たにオープンした。2024年6月まで同じ場所にあった店舗を建て替えており、売場を拡充したほか、インストアベーカリーや複数商品を試食できるコーナーなどを新設した。年商は27.3億円を目指す。【画像を見る】鮮魚、オリジナル商品などサミット新店舗の売り場と外観の写真を見る店舗は東急目黒線の西小山駅からほど近い場所にある。店舗から半径2km以内には、東急池上線や東急大井