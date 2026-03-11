現場確認の様子西大寺観音院11日 2026年2月、岡山市で開かれた「西大寺会陽」で3人が意識不明の重体となり、うち1人が死亡しました。11日、警察が現場を訪れ、関係者から当時の状況を聞くなどしました。 11日朝、岡山市東区の西大寺観音院で現場確認したのは、警察官約10人です。 「西大寺会陽」は、福を呼ぶ「宝木」を裸の男たちが奪い合う国の重要無形民俗文化財です。2月21日の会陽では、男性6人がけがをし