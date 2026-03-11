Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ福森晃斗（３３）が１１日、全体練習に完全合流した。前節７日のアウェー・松本戦（０●３）に先発し、前半の４５分出場。札幌への移動日となった翌８日の朝、頭痛と腹痛を発症し、夜には３８度４分の熱が出た。オフ日の９日に熱は下がったが、食事も取れず、体重は２キロ落ちた。その影響で宮の沢での今季初練習となった１０日は途中から別メニューになるも、１１日はフルメニューを消化。「１