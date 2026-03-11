ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングル４位入賞の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が１１日、京都・宇治市内で練習を公開。２５日に開幕する世界選手権（チェコ・プラハ）へ、入念にコンディションを確かめた。１５年前に東日本大震災が発生した１４時４６分から１分間の黙とうをささげた。仙台市出身の千葉は東日本大震災の発生時、５歳だった。練習リンクに向かう車中で経験のない強い揺れに見舞われた。電