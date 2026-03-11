タレントの若槻千夏が１０日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、グラビアアイドル時代の撮影現場の異常さを振り返った。この日は「女性のキャリアを阻む見えない壁ガラスの天井を語る夜」と題し、キャスターの安藤優子やタレントのＩＭＡＬＵらが出演した。安藤が４０年前に報道の世界に飛び込んだ時の「オジサン一色」だった世界を振り返ると、若槻も「グラビアのスタッフは全員男」だったといい「着替え