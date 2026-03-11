兵庫支部の宮田龍馬（27）がボートレース尼崎のPR隊とともに11日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、G1「尼崎センプルカップ」（14〜19日）をアピールした。当地で1月に行われたBBCトーナメントで活躍したメンバーも数多く出場する今節はダブルドリーム戦を実施。初日12Rセンプルドリームには昨年のグランプリ覇者の桐生順平を筆頭に6選手が登場し、2日目12RぶるたんドリームにはBBCトーナメントを制した末永和也ら6選手が競