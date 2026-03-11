テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が１０日に放送された。タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。この日は、ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急のメンバーで俳優の草川拓弥をゲストに迎えた。若槻は、心理テストで「外出先で最もイラッとしてしまう相手」を営業の推しが強すぎるアパレル店員だと選択。草川が「買い物とか行ったときに。話しかけてくださる店員さんいらっしゃるじゃない