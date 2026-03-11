ＷＢＣ台湾代表としての戦いを終えたソフトバンク・徐若熙投手（２５）が１１日にチームに合流し、みずほペイペイドームでの巨人とのオープン戦前の練習に参加した。練習を終えた後に取材対応し、「疲れは特にない。シーズン開幕に向けて全力で頑張っていきます」と意気込みを口にした。徐若熙はＷＢＣ初戦のオーストラリア代表戦（５日、東京ドーム）に先発し、４回無失点の好投を披露。台湾代表は１次ラウンドを２勝２敗と