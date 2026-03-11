高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の1回戦組み合わせを解説した。大会2日目の第3試合は花巻東（岩手）―智弁学園（奈良）の豪華なカードとなった。かみじょうは「花巻東のエース・左の萬谷くん、そして智弁学園のエース・左の杉本くん。左のナンバー1はどっちかを決めるカードになったんじゃないか