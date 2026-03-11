林芳正総務大臣の秘書を務めていた人物が、インサイダー取引事件で逮捕、起訴されていたことがジャーナリスト・西粼伸彦氏の取材で分かった。【画像】桃色の着物姿の大学教授の妻・裕子氏と、林芳正大臣林氏といえば、昨年の自民党総裁選で3位となり、ポスト高市の有力候補と言われる政治家だ。「週刊文春」はこれまで、2024年の衆院選での運動員買収疑惑などを報じ、その後公職選挙法違反による刑事告発がなされている