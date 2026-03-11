◇教育リーグ阪神1―0オリックス（2026年3月11日SGL尼崎）阪神2軍は11日、教育リーグのオリックス戦に1―0で勝利した。先発は1軍の開幕ローテーションを争う伊藤将司投手（29）で4回5安打無失点の好投。打線は2回先頭で左翼へ二塁打を放って作った1死二塁の好機で育成の戸井が左翼へ適時二塁打を放って先制。投手陣がその1点を守った。1点リードの8回から4番手で登板した高卒2年目の今朝丸が2イニングを無失点に封じてセ