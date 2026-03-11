◇オープン戦オリックス4―3ロッテ（2026年3月11日ZOZOマリン）オリックスは同点の9回2死三塁で太田椋内野手（25）が左腕・鈴木から決勝の中前適時打を放ち、勝利を収めた。先発の山下舜平大は5回2/3を投げて、4安打3失点。3回に先頭への四球からバントヒットと暴投、犠飛が絡んで2点を失い、6回には1死二塁でポランコに右前適時打を浴びた。それでも今春最多の95球を投じ、毎回の6奪三振を記録。同一リーグのライバル