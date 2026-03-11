「オープン戦、ＤｅＮＡ４−６広島」（１１日、横浜スタジアム）広島がオープン戦の連敗を「５」で止めた。ルーキー勢の躍動がチームの悪い流れを変えた。ドラフト１位・平川（仙台大）は「３番・中堅」で出場。初回無死一、二塁で藤浪から先制の右前適時打を放ち、２試合連続適時打をマーク。３点リードの四回には、レーザービームで本塁を狙った走者を刺すなど、攻守で存在感を放った。ドラフト３位・勝田（近大）は「２