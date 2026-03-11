東日本大震災から11日で15年。午後2時46分の地震発生時刻に合わせて、被災地では追悼の祈りが捧げられました。これまでに地震や津波で亡くなった人は1万5901人、現在も2519人が行方不明です。また、震災に関連して亡くなった人も3810人に上っています。