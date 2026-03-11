2月20日に発売されたタイトリスト「SM11」。ウェッジ部門では予想通り大差をつけて1位になっている。「SM11」と言えばロフト・グラインドのバリエーションが豊富なことが特徴。今作は44度のロフトが追加されて、44度から60度までの2度刻みの9種類。グラインドは最もシャープなTグラインドから、ワイド系のKグラインドまで7タイプある。その中でも1番売れているのはどのスペックなのか？有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんに話を聞いた