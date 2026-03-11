パター部門はここ数週間、1位争いが激化している。先々週はテーラーメイド「スパイダーZT」、先週がピン「スコッツデール」が1位だった。そして今週は「スコッティ・キャメロン スタジオスタイル」が1位。「スコッティ・キャメロン スタジオスタイル」は8万円台という高価格帯だが、発売から1年間ほぼトップ5に入る売り上げを続けている。その人気について有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんに話を聞いた。【写真】1位〜10位をまとめ