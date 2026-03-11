東日本大震災の発生から３月１１日で１５年です。北海道小樽市ではストリートピアノの演奏を通じて、鎮魂と復興の祈りがささげられました。小樽市の商店街です。東日本大震災が起きた午後２時４６分に合わせ、黙とうがささげられ、復興を願うピアノ演奏が披露されました。（地元の人）「区切りではなくて節目であって、これからもつなげていかなければいけないな。すごく大事なことだと思います」主催者によりますと、このイ