12日、薩摩地方は広く晴れ間が出ますが、南ほど雲がかかりやすく、にわか雨や雷雨の可能性があります。大隅地方も午前中は晴れる所がありますが、雲が出やすく、所によっては急な雨や雷雨があり得るため天気の変化に注意してください。種子島・屋久島地方は一日を通して雲が多く、日中は雨の時間が長くなりそうです。局地的に雷を伴う見込みで注意が必要です。奄美地方は朝は曇り、日中から夜にかけて雨が降りやすく、雷を伴って