金田久美子が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」を振り返り、試合中のさまざまな表情を捉えた写真を公開した。【写真】「すごいやだけど試合中これしちゃう」という水の飲み方投稿では「開幕戦、久しぶりすぎるトップ10」と報告し、「惜しいパットたくさんで悔しいミスもあったりな四日間」と率直な思いを吐露。それでも「それ以上にたくさんの成長を感じられた四日間でもありました