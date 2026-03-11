ベストは2026年3月9日、「ペットの日用品の購買行動とニーズ」に関する調査の結果を発表した。同調査は2026年2月6日~2026年2月9日、ペットを飼っている20~60代の男女を対象にインターネットで実施した。ペット用品購入のきっかけと重視しているポイントは?はじめに、「どのようなきっかけでペットの日用品を購入するか」と尋ねたところ、『必要になったため』(50.3%)が最も多く、『ペットが喜びそうだと思ったため』(44.0%)『所有