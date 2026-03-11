アメリカは日本時間の10日、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の通算対戦成績で負け越しているメキシコと対戦した。アメリカは、キャプテンのジャッジ選手が先制の2ランホームランを放ち、今大会2本目となる一発に“敬礼ポーズ”を披露した。前回大会でもキャプテンを務めたトラウト選手が見せていて、これぞ“キャプテン・アメリカ”の系譜か。「世界一奪還」へ、ジャッジ選手がチームをけん引する。投げてはサイ・ヤン