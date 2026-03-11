「オープン戦、楽天１−３日本ハム」（１１日、草薙総合運動場硬式野球場）日本ハムは加藤貴之投手（３３）が先発。５回を４安打無失点。球数６１球、無四球と持ち味を発揮し、先発ローテ入りへアピールした。「感覚もよかったです。この調子でいければなと思ってます」と手応えを明かした。打線は楽天ドラフト１位の藤原（花園大）の前に五回２安打無失点に封じられるなど、七回まで無得点。０−０で迎えた八回、無死一塁