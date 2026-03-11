天皇陛下、皇后さま、愛子さま天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは11日、東日本大震災の発生日に当たり、皇居・御所で黙とうし、犠牲者を追悼された。宮内庁が明らかにした。上皇ご夫妻も発生時刻に合わせ、住まいの仙洞御所で黙とうした。天皇ご一家と上皇ご夫妻は例年黙とうをささげている。天皇ご一家は大震災から15年に際して復興状況を視察するため、3月25〜26日に岩手県と宮城県、4月6〜7日に福島県を訪問する。