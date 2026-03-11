ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ戸塚優斗選手が11日、出身地の横浜市で黒岩祐治神奈川県知事らに面会し「雪のない地元で競技を始め、金メダルを持って帰ってこられてうれしい」と話した。戸塚選手は県庁にメダルを持参し、大会の成果を報告。黒岩知事は「生中継をわくわくしながら見ていた。本当におめでとう」と祝福した。過去2大会の2桁順位から今回、大きく躍進した戸塚選手