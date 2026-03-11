元TOKIO山口達也氏（54）が11日、自身のXを更新。3月11日への思いを明かした。山口氏は「日差しはすっかり春めいているけど、風はまだまだ冷たい日が暮れれば耐えがたいだろうあの日からどれくらい笑顔になった瞬間があっただろうか笑顔がこぼれた自身を責めてしまってはいないだろうか…思いを馳せる日となりました」と思いを打ち明けた。続けて「少しずつ前へだけど忘れない#3月11日#東北」とつづった。