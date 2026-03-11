竹内涼真、井上真央出演のテレビ朝日ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」第８話が１０日に放送され、現代で起こった事件の真相が判明した。次回が最終回。現代で起こったスーパー店長事件を巡って、岩本万季子（井上真央）と佐久間直人（渡辺大知）が高校時代に起こった悲劇を明かし、この悲劇が今回事件の引き金となったことが判明した。ラスト、刑事・南良理香子（江口のりこ）が、回収した拳銃を調べれば２３年前