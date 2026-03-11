埼玉県立小児医療センター（さいたま市中央区）は１１日、白血病の治療で抗がん剤の髄腔（ずいくう）内注射を受けた１０歳代の男性患者１人が死亡し、１０歳未満と１０歳代の男性患者２人が意識不明になったと発表した。患者の髄液からは本来使用されるはずのない抗がん剤が検出されており、この薬剤が重篤な症状の原因である可能性が高いという。同センターは１０日、「事件と事故、両面の可能性がある」として県警に相談した